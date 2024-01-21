 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 21. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic ve Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Omerovic, oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirtirken, Yalçın ise kazanamamalarına rağmen beraberliğin kendileri için sevindirici olduğunu söyledi.

Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı
21.01.2024 - 19:18,
Abone Ol

Süper Lig'in 21'inci haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OMEROVİC: MÜCADELEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Konyaspor Teknik Direktörü Fahridun Omerovic, oyuncularının mücadelesinden şikayetçi olmadığını anlatarak, "Antalyaspor'a gelince zaten maçtan önce biliyorduk, iyi oynayan bir takım. Uzun zamanda oturmuş bir kadroya sahip, uzun zamandır beraber oynayan çok oyuncu var. O bizim için dezavantaj. Onu biliyorduk. Maçı lehimize çevirmek için biraz daha oyunu ikili mücadeleye sokmaya çalıştık. İlk devre gayet iyiydi. Avantajı da yakaladık. İkinci devre gelince biraz daha 1-0'lık avantajdan sonra ister istemez takım biraz daha geriye doğru çekildi. Zaten Antalyaspor'un belki de tam istediği buydu. Ama mücadeleden şikayetçi değilim. Oyun her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: KAZANAMIYORSAK, KAYBETMEMEK BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hava şartları nedeniyle saha zeminin çok sağlıklı olmadığını belirterek, "Bugün zor hava şartları vardı ve zemin çok sağlıklı değildi. Mücadele gücü yüksek bir maç olacaktı, beklediğimiz gibi oldu. Aslında oyuna baktığımız zaman, büyük bir bölümde oyunun kontrolü bizdeydi. Oyunun başında da pozisyonlarımız vardı. Öne de geçebilirdik ama bu tür müsabakalarda deplasmanda golü yedikten sonra oyunu çevirmek gerçekten kolay değil. Çünkü Konyaspor'un ligdeki pozisyonu da çok sağlıklı bir yerde değil. Onlar da doğal olarak kazanmak için çok mücadele ediyor. Ama 3 maçtır, oyunlarda geriyo düşüyoruz. Ondan sonra çevirmek için çok çaba sarf ediyor çocuklar. Yavaş yavaş oyunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu tür deplasmanlar ikinci yarı çok daha zor olacak. Çünkü herkes bir an evvel hattan kurtulmaya çalışıyor. Kazanmak istiyor doğal olarak. O yüzden en azından kazanamıyorsak kaybetmemek bizim için sevindirici. O bölümü de teknik ekip olarak pozitif olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalyaspor, Konyaspor, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika


10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50
Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

Son Dakika
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:29 Depremde enkaz altında vasiyetini kaydeden kadın konuştu
09:26 Erzurum'da trafikte yol verme tartışması: Polis memuruna saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:42:04. #1.13#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement