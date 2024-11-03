Stat: Konya Büyükşehir
Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Kramer
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek
Goller: Dk. 32 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
19. dakikada Guilherme'nin ara pasına hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.
32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun kafayla aşırttığı topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında arka direk önünde Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
35. dakikada Crespo'nun uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.
45+1. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Uğurcan Yazğılı'nın Serdar Gürler'e müdahalesinde hakem Emre Kargın, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'ten döndü. Aynı oyuncu, önünde bulduğu topu ağlara yolladı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.
Son Dakika › Spor › Konyaspor ve Başakşehir Eşit - Son Dakika
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