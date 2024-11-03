Konyaspor ve Başakşehir Eşit - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ve Başakşehir Eşit

TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarı golleri Ndao ve Opoku'dan geldi.

03.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: Konya Büyükşehir

Hakemler: Emre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan Sultanoğlu

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Kramer

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek

Goller: Dk. 32 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

19. dakikada Guilherme'nin ara pasına hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.

32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pedrinho'nun kafayla aşırttığı topa hareketlenen Yusuf Erdoğan'ın yerden ortasında arka direk önünde Ndao, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

35. dakikada Crespo'nun uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

45+1. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Uğurcan Yazğılı'nın Serdar Gürler'e müdahalesinde hakem Emre Kargın, penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Opoku'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'ten döndü. Aynı oyuncu, önünde bulduğu topu ağlara yolladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Konyaspor, Tümosan, Güncel, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Başakşehir Eşit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 16:23:59. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Başakşehir Eşit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.