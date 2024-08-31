Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İkinci yarıda yaşanan pozisyonlarda ise kaleciler ve direkler etkili oldu.

31.08.2024 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Boranijasevic'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

57. dakikada Bourabia çalımlarla ceza alanı içerisine girerek pasını Nazon'a aktardı. Nazon'un şutunda kaleci Slowik topu kornere çeldi.

70. dakikada Boa Morte pasını ceza alanı içerisindeki Cardoso'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.

86. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasına Uğurcan'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakikada Guilherme'nin sol köşeden kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

Hakemler: Emre Kargın, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Melih İbrahimoğlu dk. 65), Jevtovic (Tunahan Taşcı dk. 85), Yusuf Erdoğan (Danıel Prip dk. 77), Pedrinho (Ndao dk. 77), Aleksic (Boateng dk. 65), Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Ufuk Akyol, Damjanovic, Eren Kabak, Melih Bostan

Teknik Direktör: Ali Çamdalı

Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Janvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Karimi dk. 80), Boa Morte, Cardoso, Mane (Ramazan Civelek dk. 85), Nazon (Mehmet Özbek dk. 68)

Yedekler: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Bahoken, Baran Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Sarı kartlar: Cardoso (Kayserispor), Boateng (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Konyaspor, Futbol, konya, Spor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:25 Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı
21:40 Canlı anlatım Adana’da gol yağmuru var Canlı anlatım! Adana'da gol yağmuru var
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
09:40 Diyanet’in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı Diyanet'in 30 Ağustos Hutbesi Tartışması Camilere Yansıdı
09:31 Mourinho’dan Ferdi Kadıoğlu’na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi
09:21 Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti Teoman, vokalistiyle söylediği şarkıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 22:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement