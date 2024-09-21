Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Pritchard, Turgunboev, Rodrigues
Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.
33. dakikada paslaşarak kullanılan korner organizasyonunda topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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