Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Sivasspor'un maçı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

21.09.2024 18:18
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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Ufuk Akyol, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Aleksic, Umut Nayir

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Uğur Çiftçi, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan, Pritchard, Turgunboev, Rodrigues

Sarı kartlar: Dk. 31 Pritchard (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

19. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan ortasında Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

20. dakikada Pritchard'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.

33. dakikada paslaşarak kullanılan korner organizasyonunda topla buluşan Charisis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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