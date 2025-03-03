Konyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikte - Son Dakika
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Konyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikte

Konyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikte

Konyaspor, Trabzonspor ile oynadığı maçın ilk yarısını golsüz tamamladı. İki takım da etkili olamadı.

03.03.2025 17:05
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Konyaspor defansının çıkarken kaptırdığı topta Mustafa Eskihellaç'ın ceza alanı yayının üstünden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan autta çıktı.

18. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol köşeden ceza alanına gönderdiği topta Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.

28. dakikada orta sahada topun sahibi olan Visca topla birlikte ceza alanına girdi. Visca'nın kale alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Deniz başarılı oldu.

Hakemler: Ozan Ergün, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Yasir Subaşı, Aleksic, Calusic, Bazoer, Umut Nayir, Boraijasevic, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Sikan, Banza

Yedekler: Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Jevtovic (Konyaspor), Malheiro (Trabzonspor) - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyaspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlikte - Son Dakika

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