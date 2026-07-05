Konyaspor, Yeni Sezon İçin Antrenmanlara Devam Ediyor

Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, sahada iki grup halinde dönüşümlü olarak yapılan ısınmayla başladı. 5'e 5 jokerli rondo ve topla oyun ile devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde salonda gerçekleştirecek. - KONYA