Konyaspor Yeni Sezona Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Konya Kayacık Tesisleri'nde sabah saatlerinde yapılan antrenman salonda yapılan ısınma ile başladı. Teknik Direktör Recep Uçar yönetimindeki idmanda futbolcular, daha sonra belirlenen istasyonlarda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. - KONYA