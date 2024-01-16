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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, perşembe günü Göztepe'yi konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleşen idmanda yeni transfer Emmanuel Boateng de yer aldı.

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
16.01.2024 - 19:43,
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Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Göztepe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti. Bugün sözleşme imzalayan Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleşen idmanda yeni transfer Emmanuel Boateng de yer aldı.

Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Emmanuel Boateng de yer aldı. Koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, 3 grupta oynanan 5'e 2 ile devam etti. İki grup halinde oynanan topla oyunlarla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

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Kaynak: İHA
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