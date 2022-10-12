Konyaspor zirve yarışını sürdürüyor - Son Dakika
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Konyaspor zirve yarışını sürdürüyor

12.10.2022 11:20
Konyaspor zirve yarışını sürdürüyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasını 18 puanla 3'üncü sırada tamamlarken, zirve yarışını sürdürmeyi de devam ediyor.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasını 18 puanla 3'üncü sırada tamamlarken, zirve yarışını sürdürmeyi de devam ediyor.

Arabam.com Konyaspor, ligin 10'uncu haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Şu ana kadar ligde 18 puan toplayan yeşil-beyazlı ekip, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak ligdeki çıkışını sürdürüyor. Ligin en az gol yiyen takımlarından olan Konyaspor, geriye kalan 9 haftada rakiplerinden 3 gol yedi ve ağları da 10 kez havalandırdı. Takımda 4 golle takımının en golcü ismi olan Muhammet Demir'i ise 2 golle Endri Çekiçi takip ediyor.

YENİ TRANSFERDEN TARAFTAR UMUTLUİngiliz ekiplerinden Middlesbrough forması giyen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor'un yeni transferi Uche Ikpeazu'dan taraftar oldukça memnun. Ayrıca FIFA'nın en güçlü 2'nci oyuncusu seçilen ve takımla çıktığı antrenmanlarda hırslı oyunuyla göze çarpan Uche, Konyaspor'da 6 maçta sadece 43 dakika görev aldı. Konyaspor'un bir diğer transferi Francisco Calvo da Kosta Rika Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidiyor. Calvo ise oynadığı 9 maçta 810 dakika kalarak 1 gol kaydetti.

Takımda kas yırtılması nedeniyle sakatlık süreci yaşayan tek oyuncu olan Cebrail Karayel'in ise 2 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor zirve yarışını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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