Konyasporlu çocuğun Ahmet Çalık sorusu yürekleri dağladı! - Son Dakika

Süper Lig'in başarılı ekibi Konyaspor'da 11 Ocak'ta hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık'ın anısı yaşamaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yürekleri dağladı.

"MAALESEF AHMET ÇALIK OYNAMAYACAK"

Konyaspor taraftarı bir çocuğun babasına karşılaşmada Ahmet Çalık'ın forma giyip giymeyeceğini sorması duygusal anlar yaşattı. Yeşil-beyazlı kulübün "Yeni nesillerde yaşayacak adın" ifadeleriyle paylaştığı videoda Konyaspor formasıyla tribünde yerini alan çocuk babasına, "Ahmet Çalık oynayacak mı?" diye sorarken babası da "Maalesef Ahmet Çalık oynamayacak babacım." cevabını veriyor.