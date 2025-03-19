Konyasporlu Futbolcular İftar Sofrasında - Son Dakika
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Konyasporlu Futbolcular İftar Sofrasında

Konyasporlu Futbolcular İftar Sofrasında

Alassane Ndao ve Hamidou Keyta, Konyalı Tekin ailesinin iftarına katıldı, mutluluk paylaştı.

19.03.2025 10:35
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Konyasporlu Alassane Ndao ve Hamidou Keyta, Konyalı bir ailenin iftar sofrasına misafir oldu.

Konyaspor'da forma giyen Alassane Ndao ve Hamidou Keyta, iftar için Tekin ailesinin evine konuk oldu. İftar yemeğinde Konya'ya özgü bamya çorbasını içen Ndao ve Keyta, çok beğendiklerini ifade etti. Senegalli futbolcular yemeğin ardından evin küçük çocuğu İsmail Sina Tekin'in formasını imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Onlarla birlikte iftar yapmak çok iyi oldu"

11 yaşındaki İsmail Sina Tekin, çok mutlu olduğunu belirterek, "Konyasporlu futbolcular Ndao ve Keyta evimize iftara geldi. Kendilerini yakından tanıma fırsatımız oldu. Onlara geldikleri için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oldum. Umarım onlar da mutlu olmuştur. Onlarla birlikte iftar yapmak çok iyi oldu" dedi.

"Özellikle Ndao ve Keyta oynadığı zaman çok mutlu oluyoruz"

Baba Ayhan Tekin ise oruçlarını Konyasporlu futbolcular ile açtıklarını anlatarak, "Şehrimizin göz bebeği Konyaspor'umuzun gurbetteki futbolcularını iftarda ağırlamak bize nasip oldu. Hem Ramazan ayına hem de böyle bir iftarda bizi bir araya getiren Allah'a ne kadar şükürler etsek azdır. Konyaspor'a oynayacağı tüm maçlarda başarılar diliyoruz. Şehrimizin takımı olan Konyaspor'a da tüm vatandaşlarımızın sahip çıkmasını bekliyoruz. Ben, oğullarımın kendilerine kombine alması ile onlara eşlik etmek için maçlara tekrar gitmeye başladım. Önceden az gitsek de şimdi daha sık gitmeye başladık. Oradaki heyecanı çocuklarla paylaşıyor olmak, çocuklarla oraya gidiyor olmak ayrı bir keyif veriyor. Maç günleri, bizim için özel günleri ifade ediyor. Hazırlıklarımızı yapıyoruz, güle oynaya gidip yendiğimizde de güle oynaya geliyoruz. Özellikle Ndao ve Keyta oynadığı zaman çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Konyasporlu Futbolcular İftar Sofrasında - Son Dakika

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