 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca - Son Dakika

Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca

Kopenhag'ın Bayern Münih ile golsüz berabere kalması sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." ifadelerini kullanmıştı. Danimarka temsilcisinin yıldızı Rasmus Falk, "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor." dedi.

04.12.2023 - 15:28,  Güncelleme: 16:07
Abone Ol

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma yolunda final maçına çıkacağı Kopenhag'da Rasmus Falk, Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterdi. Bayern Münih'in Kopenhag ile oynadığı maçın 0-0 bitmesine sebep olarak Alman ekibinin maça asılmadığını ima eden Buruk'un sözlerini saygısızca buldu.

"HER İKİ TAKIMA KARŞI DA SAYGISIZCA GÖRÜNÜYOR"

Rasmus Falk yaptığı açıklamada, "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." ifadelerini kullandı.

Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Bayern Münih'in Kopenhag ile berabere kalmasıyla ilgili olarak, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." demişti.

Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca - Son Dakika


16:20
Hindistan'daki şiddetli yağış, iPhone üretimini durdurdu Hindistan'daki şiddetli yağış, iPhone üretimini durdurdu
15:58
Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni
15:28
Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca
15:25
Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı
15:21
Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı
14:58
ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü
14:51
Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı
14:50
Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi

Son Dakika
15:58 Arkeologlar tek cümlede özetledi! İşte Firavun mezarlarındaki gizemli ölümlerin nedeni
15:25 Mahalle abluka altına alındı, polise ateş açan şahıs kadın kılığında yakalandı
15:28 Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca
15:21 Tevfik Göksu, ''Yardımın reklamı yapılmaz'' diyen İmamoğlu'nu fena yakaladı
14:58 ABD'de Ailesini Öldüren ve Polislere Saldıran Adam Polis Tarafından Öldürüldü
14:51 Avrupa futboluna damga vuran Bellingham, Arda Güler'i yere göğe sığdıramadı
14:50 Dosya hayli kabarık! Acil durum emri sona erdi, Netanyahu'nun ifadeye çağrılması an meselesi
14:41 Yardımcı Şule, Engin ve Dilan Polat'ın tutuklanmasıyla 12 akrabasını ailenin villasına yerleştirdi
14:44 Kayıp genç kızın cansız bedenini balıkçılar bulmuştu! O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
14:42 Ece Ronay'a ait bir güzellik merkezi daha kurşunlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 16:26:37. #1.11#
SON DAKİKA: Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement