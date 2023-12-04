Kopenhag'da Falk, Okan Buruk'un Bayern Münih için yaptığı imaya sessiz kalmadı: Saygısızca

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma yolunda final maçına çıkacağı Kopenhag'da Rasmus Falk, Okan Buruk'un sözlerine tepki gösterdi. Bayern Münih'in Kopenhag ile oynadığı maçın 0-0 bitmesine sebep olarak Alman ekibinin maça asılmadığını ima eden Buruk'un sözlerini saygısızca buldu.

"HER İKİ TAKIMA KARŞI DA SAYGISIZCA GÖRÜNÜYOR"

Rasmus Falk yaptığı açıklamada, "Orada bizim ve Bayern'in ortaya koyduğu oyunla ilgili söylenen bu sözler her iki takıma karşı da saygısızca görünüyor. Bayern Münih hiçbir şekilde geri adım atan bir takım izlenimine sahip değildi." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Bayern Münih'in Kopenhag ile berabere kalmasıyla ilgili olarak, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." demişti.