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Kopenhag'dan sıra dışı yasak! O taraftarlar maç oynanırken yaka paça dışarı edilecek - Son Dakika
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Kopenhag'dan sıra dışı yasak! O taraftarlar maç oynanırken yaka paça dışarı edilecek

Kopenhag, kendi tribünlerinde Galatasaray için tezahürat yapan taraftarların maç sırasında stattan çıkarılacağını açıkladı.

Kopenhag\'dan sıra dışı yasak! O taraftarlar maç oynanırken yaka paça dışarı edilecek
11.12.2023 - 13:29,  Güncelleme: 13:36
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Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Kopenhag, mücadele öncesi önemli bir karar aldı.

STADYUMDAN ÇIKARILACAK

Danimarka ekibi Galatasaray'a ayrılan tribün dışındaki tribünlerde Galatasaray ürünleri giyen veya Galatasaray tezahüratı yapan taraftarların stadyumundan çıkarılacağını duyurdu.

ASLAN GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag'ı yenmesi gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Temsilcimizin kazanamaması ve Manchester United'ın Bayer Münih'i yenememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Okan Buruk'un öğrencilerinin galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa'den elenecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (3)
  • mesut yuksel: Parken stadında tarih tekerrür edecektir. GS 3:1 alır. Manu da bayerni yenecektir. Yanıtla 5 1
  • bülent C.: zorlu bir maç olacak ama bu maçı alacak gücümüz var. yeterki hakem i...lik yapmasın . Yanıtla 13 0
  • Serkan Basar: çok gergin bir maç olacak ve her türlü taraftar baskısıda olacak bu baskıyla hakemide yanlarına alacaklardır işimiz çok zor neredeyse mucizelere bağlı malesef gerçekler her zaman acı oluyor Yanıtla 18 16

Galatasaray, Kopenhag, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kopenhag'dan sıra dışı yasak! O taraftarlar maç oynanırken yaka paça dışarı edilecek - Son Dakika
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