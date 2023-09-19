Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi - Son Dakika

Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi

Son Güncelleme: 19.09.2023 20:44

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag karşılaşması öncesi konuştuğu basın toplantısında Zaha'nın Kopenhag maçında kadroda olacağını belirtti.

Ülkemizi Şampiyonlar Lig'nde temsil edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag mücadelesi öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"ZAHA'YI KADROYA ALACAĞIZ"

Yıldız futbolcu Wilfried Zaha'nın kadroda olacağını belirten 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı Çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi. Sanchez de oynayabilecek oyunculardan biri. Tam kadro olarak hazırız. Bütün oyuncular çok değerli. O yüzden hepsini iyi bir şekilde hazırlayacağız" dedi.

"GALATASARAY'IN HEDEFİ HER ZAMAN GRUPTAN ÇIKMAKTIR"

Takımı da değerlendiren Buruk, "Galatasaray'ın hedefi her zaman Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktır. Devamında ne olur bilemem ama şu andaki hedefimiz gruptan çıkmak. Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Kadro olarak favori takımlar var ama benim düşüncem sahada kimin ne yapacağı. Kağıt üzerinde değerlendirmek bir anlam ifade etmiyor. Burada birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz puan almaya gelecek, iyi savunma yapmamız gerekiyor. Kopenhag iyi bir takım. Grupta herkes kadar şansı olan bir takım. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için kendi konsantrasyonumuzu en yukarıya çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Wilfried Zaha, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi - Son Dakika


Son Dakika
20:34 Azerbaycan'dan Fransa'ya Karabağ yanıtı: Bölgeden ne kadar uzak olsa o kadar iyi olur
20:26 Kopenhag'da deprem! Galatasaray maçına eksik çıkacaklar
20:17 Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi
19:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yaptı
19:23 Favori değişti! Süper Lig'in şampiyonluk oranları güncellendi
19:12 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in o sözleri akıllara geldi: Bize karşı saldırı olursa başınızı ezeriz
19:11 Son Dakika! ''Karabağ Azerbaycan toprağıdır'' diyen Erdoğan'dan BM'de çok net vurgu: Ermenistan verdiği sözü tutmalı
19:07 Sağlık Bakanı Koca'dan "eris varyantı" açıklaması: Halkımız için gündem olmaya değer değil
18:36 Artvin'de kuduz köpek vakası:3 köy için karantinaya alındı
18:09 Azerbaycan ordusu Karabağ'a operasyon başlattı! Aliyev'in askerlerini geri çekmek için tek şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 20:56:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kopenhag maçında forma giyecek mi? Okan Buruk, Zaha için kararını verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement