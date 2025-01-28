Köprüköy'de İlk Spor Kulübü Kuruldu - Son Dakika
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Köprüköy'de İlk Spor Kulübü Kuruldu

Köprüköy\'de İlk Spor Kulübü Kuruldu

Erzurum'un Köprüköy ilçesi, 1990 yılından sonra ilk kez bir spor kulübü kurarak U16 Futbol Ligine katıldı. İlçe halkı, futbol takımının oluşumu ile büyük bir sevince boğuldu.

28.01.2025 10:56  Güncelleme: 10:58
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1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan 16 bin 167 nüfuslu Erzurum'un Köprüköy ilçesi Spor Kulübü kurarak yerel liglere katıldı.

Yeşil-beyazlıların, U16 Futbol Liginde mücadele etmesi ilçe halkını sevince boğdu. Erzurum'un Köprüköy ilçesinde futbol takımı sevinci yaşanıyor. 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan Köprüköy, 35 yıl sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özkan Özcanlı'nın girişimleri ve destekleriyle futbol takımına kavuştu. 16 yaş liginde mücadele etmeye başlayan Yeşil-beyazlı kulübün en büyük destekçileri ise Köprüköy Kaymakamı Ahmet Gökçecik ile Belediye Başkanı Nevzat Karasu. Kulüp Başkanlığını Ercan Tatar, Antrenörlüğünü ise Taha Kayışyapar'ın üstlendiği Köprüköy Futbol Takımı ilk önce Erzurum ASKF ile Futbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen U16 Liginde boy göstermeye başladı.

Kaymakam Gökçecik ile Belediye Başkanı Karasu Sevindirdi

U16 Yaş İl Birinciliğinde mücadele etmeye başlayan Köprüköy Spor Kulübü Futbol Takımına Kaymakam Ahmet Gökçecik ile Belediye Başkanı Nevzat Karasu malzeme desteğinde bulunarak genç futbolcuları ve antrenör Taha Kayışyapar'ı sevindirdi. İlçe halkı da spor kulübünün olmasından büyük bir mutluluk duymaya başladı.

Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı, "1990 yılında ilçe olan Köprüköy'de ilk kez bir spor kulübü kurduk. Daha önce güreşçilerimiz ve kick boksçularımız şampiyonalara katılmıştı. Ancak şimdi bir de futbol takımı kurduk. Bu takımımız U16 Yaş Erzurum İl Birinciliğinde mücadele ediyor. Desteklerinden ötürü Kaymakamımız Ahmet Gökçecik, Belediye Başkanımız Nevzat Karasu, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köprüköy'de İlk Spor Kulübü Kuruldu - Son Dakika

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