Köprüköy'de Spor ve Gençlik Hamlesi: Yeni Ragbi Takımı Kuruldu - Son Dakika
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Köprüköy'de Spor ve Gençlik Hamlesi: Yeni Ragbi Takımı Kuruldu

Köprüköy\'de Spor ve Gençlik Hamlesi: Yeni Ragbi Takımı Kuruldu

Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı, ilçede sporun gelişmesi için önemli adımlar atıyor. Atletizm, futbol, futsal, voleybol ve güreşte yetenekler yetiştiren Özcanlı, ayrıca ragbi takımı kurarak spor branşlarını çeşitlendiriyor.

02.10.2024 16:04  Güncelleme: 16:07
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Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne atandıktan sonra ilçede spor ve gençlik hamlesi başlatan Özkan Özcanlı, ilçede sporun çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Özcanlı'nın destekleriyle Erzurum'un Köprüköy ilçesinde atletizm, futbol, futsal, voleybol ve güreşte önemli sporcular yetişirken, şimdi de ilçede ragbi (Rugby) takımı oluşturuldu. Atletizmde antrenör Hakan Çoban, futbolda Muhammed Taha Kayışyapar, Güreşte Ömer Özcan ve İbrahim Hakkı Taştan, Voleybolda Selçuk Köse, Köprüköy'de geleceğin milli sporcularını yetiştirmek için kolları sıvadı. İlçe de ragbi (Rugby) çalışmaları da hız kazanmış durumda.

Spor ve gençliğe yatırım

Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı'nın destek verdiği spor branşlarının yanı sıra ilçede gençlik faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor. Özcanlı, göreve geldiği günden beri spor ve gençliğe yatırım yaptıklarını belirterek, amaçlarının Köprüköy'ü sporun zirve ilçelerinden biri haline getirmek olduğunu söyledi. Şu anda nüfus oranlarına bakıldığında Köprüköy'ün en fazla lisanslı sporcuya sahip ilçelerden biri olduğunu ifade eden Özcanlı, "Hedefimiz Köprüköy'ü Erzurum'da lisanslı sporcu sayısında ilk üç ilçe arasına girmesini sağlamak bunun için çalışacağız" dedi.

Her şey Köprüköy için

Köprüköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özkan Özcanlı, ilçede gençlik faaliyetleri ile spor etkinliklerine ağırlık verdiklerini ve ilçeye tesis kazandırdıklarını belirtti. Özcanlı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi olmak üzere, Köprüköy Kaymakamı Ahmet Gökcecik ve Belediye Başkanı Nevzat Karasu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un hep desteklerini arkasında görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek kendilerine teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Köprüköy'de Spor ve Gençlik Hamlesi: Yeni Ragbi Takımı Kuruldu - Son Dakika

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