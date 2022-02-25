Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı - Son Dakika
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Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

25.02.2022 11:52
Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

Kütahya Okul Sporları Yıldız Erkekler bilek güreşi dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri 3 altın 1 gümüş madalya aldı.

Kütahya Okul Sporları Yıldız Erkekler bilek güreşi dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencileri 3 altın 1 gümüş madalya aldı.

Okul Sporları Yıldız Erkekler bilek güreşi dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencileri İsmail Duran 60 kiloda hem sol hem de sağ bilek güreşinde Kütahya İl birincisi oldu ve 2 altın madalya aldı. 70+ kiloda Ümit Erdem sol bilek güreşinde Kütahya il ikinciliği, sağ bilek güreşinde ise Kütahya il birinciliğini elde ederek 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Dereceye giren iki öğrenci Nisan ayında Isparta'da yapılacak bölge bilek güreşi müsabakalarında Kütahya'yı temsil edeceklerdir. Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı
Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı
Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı

YORUMLAR
500
Kütahya beyaza büründü Kütahya beyaza büründü Simav kestanesi ve termal suyla şampuan üretiyorlar Simav kestanesi ve termal suyla şampuan üretiyorlar

Altın Madalya, Gümüş Madalya, Kütahya, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köprüören Tek Termik Ortaokulu öğrencilerinin bilek güreşi başarısı - Son Dakika


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