Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı - Son Dakika

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları'nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.

Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında "Spor Tırmanışı " dalında Yıldız Karmada Kütahya Şampiyonu, Küçük Kızlarda Kütahya ikincisi, Küçük Erkeklerde Kütahya ikincisi, Yıldız Kızlarda Kütahya ikincisi ve Yıldız Erkeklerde Kütahya ikincisi oldu ve toplamda 5 kupa kazandı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA