Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

18.03.2022 09:26
Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları'nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu Okul Sporları Yarışmaları'nda, "Spor Tırmanışı " dalında Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu 5 kupa kazandı.

Merkez Köprüören Tek Termik Ortaokulu Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları yarışmalarında "Spor Tırmanışı " dalında Yıldız Karmada Kütahya Şampiyonu, Küçük Kızlarda Kütahya ikincisi, Küçük Erkeklerde Kütahya ikincisi, Yıldız Kızlarda Kütahya ikincisi ve Yıldız Erkeklerde Kütahya ikincisi oldu ve toplamda 5 kupa kazandı.

Okul Müdürü Kazım Gündüz, Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Mutlucan'ı ve öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti. - KÜTAHYA

Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı

YORUMLAR
500
Pazarlar ilçesinden 2 okul 'Temel Eğitim'de 10 bin okul' projesine dahil oldu Pazarlar ilçesinden 2 okul 'Temel Eğitim'de 10 bin okul' projesine dahil oldu Badmintonda Kütahya'yı Sofular Ortaokulu temsil edecek Badmintonda Kütahya'yı Sofular Ortaokulu temsil edecek

Kütahya, gençlik, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:33:31. #1.13#
SON DAKİKA: Köprüören Tek Termik Ortaokulu Spor Tırmanışı Dalı'nda 5 kupa kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement