Koray Girgin Yeniden Başkan

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TÜRKİYE Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Koray Girgin tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçildi.

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu'nda 197 delegeden 119'u oy kullandı. Girgin, 118 oy alarak 4 yıllığına tekrar Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu başkanı seçildi. 2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Koray Girgin'in yönetiminde, "Niyazi Kurt, Hasan Aydın, İhsan Görmez, Yakup Cin, Mahmut Talha Sağlıklı, Sait Akdağ, Hakan Soyyılmaz, Tamer Arık, Hasan Özsoy, Zahid Eryılmaz" yer aldı.