Korfbol İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika
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Korfbol İl Birinciliği Sona Erdi

Korfbol İl Birinciliği Sona Erdi

Aydın'da düzenlenen Korfbol İl Birinciliği, genç sporcuların performansıyla sona erdi.

18.01.2025 09:48
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleştirilen ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordine ettiği Okullar Arası Yıldız ve Gençler Korfbol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Aydın Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda farklı okullardan gelen genç sporcular yeteneklerini sergiledi. Yıldız ve genç sporcular gösterdikleri performansla sadece kazanmayı değil, aynı zamanda fair play ruhunu da ön planda tutarak örnek oldular. Birbirinden çekişmeli geçen maçların ardından turnuvanın sonunda ödüller sahiplerini buldu. Müsabakalar, sporcuların birbirleriyle kaynaşmasına ve deneyim kazanmalarına katkı sağladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Korfbol İl Birinciliği Sona Erdi - Son Dakika

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