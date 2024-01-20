 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da sona erdi

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi. Türkiye'den Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT ile Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüpleri mücadele etti. Alman ekibi Schweriner KC şampiyon oldu. Temmuz ayında gerçekleştirilecek Korfbol Dünya Şampiyonası da Kemer'de yapılacak.

Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya\'da sona erdi
20.01.2024 - 22:13,
Abone Ol

Uluslararası Korfbol Federasyonu (IKF) tarafından düzenlenen Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri, Antalya'nın Kemer ilçesinde sona erdi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun destekleriyle Kemer'de Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'den Yıldız Teknik Üniversitesi KT ve Kocaeli Üniversitesi SC KT ile Almanya'dan Schweriner KC ve Portekiz'den CCCD Carnaxide kulüpleri mücadele etti.

Finaller sonucunda, Alman ekibi Schweriner KC şampiyon oldu.

Turnuvanın ödül töreninde katılan IKF Satellite Şampiyonası üst düzey yöneticisi Frank Buvens, temmuz ayında gerçekleştirilecek Korfbol Dünya Şampiyonası'nın da Kemer'de yapılacağını açıkladı.

Buvens, Kemer'deki organizasyonun çok başarılı geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Kemer, Uluslararası, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da sona erdi - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:46:19. #1.11#
SON DAKİKA: Korfbol Şampiyonlar Ligi Satellite Finalleri Antalya'da sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement