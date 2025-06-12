Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Ragbi Takımından Dört Sporcu Milli Takım Kampına Seçildi

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Kulübü Ragbi Takımı'ndan 4 sporcu, Ragbi U18 Kadınlar Milli Takım kampına katıldı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Ayten Alataşlı, Eylül Albayrak, Ecmel Rana Çayır ve Ebrar Aslan antrenörleri İhsan Demirtaş nezaretinde Bolu'da bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi TOHM'da düzenlenen Ragbi U18 Kadınlar Milli Takım kampına katıldı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de, sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile milli takıma seçilen sporcuları ve milli takım antrenörü olarak kampa katılan İhsan Demirtaş'ı tebrik etti. Söğüt, "Sporcularımıza ve hocamıza kamp süreçlerinde başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ