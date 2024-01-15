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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi Final Etabı'nda başarılı - Son Dakika
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi Final Etabı'nda başarılı

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen Karate Ligi Final Etabı'nda 4 birincilik 2 de üçüncülük elde etti. Geçen hafta sonu Bursa Gemlik Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalarda 620 sporcu mücadele etti. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 8 sporcu katılarak, 4 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Sporcular, Körfez'de gurur yaşattı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi Final Etabı\'nda başarılı
15.01.2024 - 17:53,
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Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Bursa'da düzenlenen Karate Ligi Final Etabı'nda 4 birincilik 2 de üçüncülük elde etti.

Karate Ligi Final Etabı geçen hafta sonu Bursa Gemlik Spor Salonunda 16 il, 54 kulüpten 620 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. 8-13 arası yaş gurubu sporcuların mücadele verdiği müsabakalarda Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman askerler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Karate final etabına Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden 8 sporcu de katılarak, 4 birincilik ve 2 üçüncülük elde etti. Birinciler; 40 kiloda Hilmi Metehan Toker (2013), 32 kiloda Kübra Kılınç (2012), 35 kiloda Leylanur Yıldırım (2011), 40 kiloda Esmanur Hümeyra Eraslan (2011) olurken 35 kiloda Ecrin Yıldız (2011) ve Kağan Berk Bektaş (2012) üçüncü olarak madalya aldı. Katıldıkları her turnuvadan madalyalarla dönen Körfez Gençlerbirliği SK Karate sporcuları son olarak Bursa'da elde ettikleri bu derece ve madalyalarla Körfez'de gurur yaşattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi Final Etabı'nda başarılı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Ligi Final Etabı'nda başarılı - Son Dakika
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