Körfez Belediyesi Meclis Üyeleri Halı Saha Maçında Buluştu

Spor

Körfez Belediyesi'nin meclis üyeleri, halı saha maçında bir araya geldi. Siyasetin değil ayakların konuştuğu maçta kazanan dostluk oldu.

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen halı saha maçına Başkan Şener Söğüt de katıldı. Muhalefet ve iktidarın karışık olarak bir birine rakip olduğu maç, oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Siyasetten uzak tamamen futbol dolu gece sonrasında birlikte hatıra fotoğrafı çektirilirken, Başkan Söğüt de meclis üyelerine teşekkür etti. Başkan Söğüt, "Dostluğun kazandığı spor dolu güzel bir akşam geçirdik. Hepsinin ayaklarına sağlık" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ