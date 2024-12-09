Körfez Belediyesi Spor Akademisi\'ne Büyük İlgi

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Körfez Belediyesi Spor Akademisi'nin ücretsiz voleybol ve basketbol okulları büyük ilgi görüyor.

Körfez Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Akademisi Petkim Ortaokulu ve Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda hafta sonu iki gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında basketbol; 12.00 ile 15.00 saatleri arasında ise voleybol antrenmanlarına yoğun katılım sağlanıyor. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2012'den 2018 yılı doğumlulara kadar 200 kız ve erkek çocuğumuz basketbol ve voleybol olmak üzere 2 spor branşımızdaki antrenmanlarımıza katılıyorlar. Kursumuz tamamen ücretsizdir. Hafta sonu saat 15.00'e kadar antrenmanların yapıldığı okulların salonlarına gelerek kayıt yaptırılabilirler. Spor okullarımızın hedefi temel spor eğitimi verilerek yetenekli çocuklarımızın keşfedilmesi ve aynı zamanda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün müsabaka takım ve gruplarına sporcu yetiştirmektir. Körfez Belediyesi Spor Akademisi bünyesinde ilçedeki çocuk ve gençlerin, imkanlar sağlanarak profesyonel antrenör ve eğitmenler tarafından 13 branşta spor eğitimleri alması sağlanıyor. Verilen eğitimler sonrası sertifika ve madalya ile spor meraklısı gençlerimiz ödüllendirilerek spora devam etmeleri teşvik edilmektedir" denildi.

Körfez Belediyesi Spor Akademisi'nde; futbol, yüzme, karate, ragbi, modern pentatlon, basketbol, jimnastik, taekwondo, zumba, atletizm, voleybol, güreş, kickboks, halk oyunları ve özel gereksinimli bireyler gelişim dallarında eğitimler veriliyor. - KOCAELİ