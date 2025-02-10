Körfez Gençlerbirliği SK Futbol A Takımı, Alikahya deplasmanından 3 puan almayı başardı.
Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden Körfez Gençlerbirliği SK Futbol A Takımı, Alikahya deplasmanından 3 puan almayı başardı. Körfez Gençlerbirliği 23. dakikada Yasin Yavan'ın attığı golle sahadan 3 puanı alan ekip oldu. Bu sezon genç ağırlıklı futbolculardan oluşan Körfez Gençlerbirliği ligin bitimine 4 hafta kala derin bir nefes aldı. Puanını 26'ya yükselterek düşme hattı ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Körfez Gençlerbirliği 3 Puan Kazandı - Son Dakika
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