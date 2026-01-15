Körfez Gençlerbirliği, U-18 Ligi\'nde liderliğe yükseldi

Kocaeli U-18 Ligi C Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Körfez Gençlerbirliği, sahasında Başiskele Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Körfez Esentepe Stadı'nda oynanan ligin 10. hafta mücadelesi, grubun ilk iki sırasındaki takımları karşı karşıya getirdi. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ikinci yarısında etkili olan ev sahibi ekip, 70. dakikada Utku Ocak ve 75. dakikada Oğuzhan Taha Uzun'un kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 26'ya yükselten Körfez Gençlerbirliği, en yakın takipçisi Başiskele Belediyespor'un 1 puan önüne geçerek zirvenin yeni sahibi oldu. Ligde şu ana kadar rakip fileleri 43 kez havalandıran Körfez ekibi, kalesinde sadece 2 gol gördü. - KOCAELİ