Körfez Gençlerbirliği güreşçileri İshakçılar'da iki madalya kazandı - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği güreşçileri İshakçılar'da iki madalya kazandı

Körfez Gençlerbirliği güreşçileri İshakçılar\'da iki madalya kazandı
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Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında İshakçılar er meydanında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Körfez Gençlerbirliği sporcuları iki madalya kazandı. Küçükorta küçük boy kategorisinde Ali Can Türk ikinci, Ahmet Özlü üçüncü oldu.

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında düzenlenen İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri iki madalya kazandı.

Derince Belediyesi Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanların katılımıyla İshakçılar er meydanında müsabakalar gerçekleştirildi. Organizasyonda küçükorta küçük boy kategorisinde ter döken Körfez Gençlerbirliği sporcularından Ali Can Türk, rakiplerini geride bırakarak ikincilik elde etti ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Aynı boyda mücadele eden bir diğer kulüp sporcusu Ahmet Özlü ise üçüncü sırayı alarak bronz madalya kazandı.

Kaynak: İHA

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