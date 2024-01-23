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Körfez Gençlerbirliği SK Karatecileri Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği SK Karatecileri Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı

Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri, 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Şampiyonada gösterdikleri başarıyla dikkat çeken kulüp, Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teşekkür etti.

Körfez Gençlerbirliği SK Karatecileri Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı
23.01.2024 - 11:55,
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Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.

Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonası Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda yapıldı. Bölgesel ve ülke çapında yapılan birçok organizasyona katılan Körfez Gençlerbirliği SK karatecileri; şampiyonada 6 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her turnuvayı ciddiye alarak sıkı bir disiplin içerisinde hazırlanıyoruz. Sağlam bir altyapımız oluştu. Hedef çıtamızı her geçen gün daha yükseklere çıkartıyoruz. Başarılarımızda ardından geliyor. Bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e teşekkür ediyoruz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Körfez Gençlerbirliği SK Karatecileri Kocaeli U17 Yıldızlar Karate Şampiyonasında 6 Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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