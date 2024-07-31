Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karatecileri Başarılı

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Bursa'da yapılan İllerarası Ümit Genç ve U21 Karate Turnuvasına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün başarılı karatecileri kilolarında derece elde etti.

Bursa'daki turnuvada ciddi ve zorlu rakipleri ile mücadele eden Körfez Gençlerbirliği SK sporcuları +61 kilogramda Kübranur Hanne Eraslan ve 61 kilogramda Yadigar Egin üçüncü olarak madalya aldı. Ağustos ayında Sivas'ta yapılacak Ümit Genç ve U21 Dünya Şampiyonası seçmeleri öncesinde kendileri için ciddi ve son prova niteliği taşıyan bu turnuvadan başarıyla çıkan sporcular, milli takım seçmelerine hazır olduklarını gösterdi. - KOCAELİ