Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kocaeli Karate İl Şampiyonası'nda başarılarıyla göz doldurdu - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kocaeli Karate İl Şampiyonası'nda başarılarıyla göz doldurdu

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kocaeli Karate İl Şampiyonası\'nda başarılarıyla göz doldurdu

Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit – Genç-U21 ve Büyükler Kocaeli Karate İl Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, 225 sporcunun katıldığı şampiyonada başarılarıyla dikkat çekti. Kübranur Hanne Eraslan, Yadigar Egin, Öykü Ece Bozukluhan, Ayda Nur Aydın ve Esad Melik Ay, madalya alarak kulüplerine gurur yaşattı. Diğer sporcular da önemli tecrübeler edinerek kariyerlerine katkı sağladı.

27.05.2024 14:29
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Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen Ümit – Genç-U21 ve Büyükler Kocaeli Karate İl Şampiyonası'nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldurdu.

225 sporcunun katıldığı Kocaeli Karate İl Şampiyonası'nda bütün kategorilerde kıyasıya mücadeleler yapılırken, sporcuların rekabeti ve heyecanları gözlerinden okundu. Şampiyonada Körfez Gençlerbirliği SK adına müsabakalara katılan 5 sporcu madalya almanın mutluluğunu yaşadı. Körfezli sporcular; Kübranur Hanne Eraslan Ümit Kadınlar +66 Kg'da ve Yadigar Egin Ümit Kadınlar 61 Kg'da Şampiyon olurken Öykü Ece Bozukluhan Ümit Kadınlar 47 Kg'da, Ayda Nur Aydın Genç Kadınlar 53 Kg'da ve Esad Melik Ay Ümit Erkekler +70 Kg'da üçüncü olarak kürsüde yer aldı.

Kulüp adına şampiyonaya katılan diğer sporcular da sıralamaya girerek spor kariyerleri için ciddi ve dişli rakipleri arasında önemli tecrübe edindi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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