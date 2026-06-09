Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Milli Takımı'nda - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Milli Takımı'nda

Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Milli Takımı\'nda
09.06.2026 16:38
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Körfez Gençlerbirliği'nin 8 sporcusu, U18 Ragbi Milli Takım kampında Macaristan için hazırlanıyor.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 8 sporcusu, 18 Yaş Altı (U18) Ragbi Milli Takım kampında yer alıyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Avrupa Trophy Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek U18 Erkek ve Kadın Ragbi Milli Takımlarının hazırlık çalışmaları, Bolu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin (TOHM) ev sahipliğinde devam ediyor.

3-13 Haziran tarihlerini kapsayan kampa Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 6'sı kadın 2'si erkek olmak üzere toplam 8 sporcu göndererek altyapıdaki başarısını kanıtladı.

Milli Takım kampına Ferhan Sultan Sezgin, Melissa Bayram, Eylül Albayrak, Ceren Albayrak, Hira Uzun, Eylül Kartal; U18 Ragbi Erkekler Milli Takım kampına da Eymen Tekinalp ve Ensar Kokulu katıldı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Genç sporcularımızın Bolu TOHM'daki bu verimli hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirerek ay-yıldızlı formayı uluslararası turnuvalarda da başarıyla terleteceklerine inanıyoruz. Hem Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü teknik ekibini hem de milli kampa seçilen tüm oyuncularımızı tebrik eder, başarılar dileriz" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği U18 Ragbi Milli Takımı'nda - Son Dakika

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