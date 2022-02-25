Körfezli şampiyonlardan Başkan Söğüt'e ziyaret - Son Dakika

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, şampiyon sporcuları makamında ağırladı. Söğüt, "Hedefinizi yüksek tutun; çalışın ve kendinizi geliştirin" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, katıldıkları şampiyonalarda başarılı olan Körfezli sporcuları ağırladı. Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları dışında; Kocaeli Karakuşak Spor Kulübü sporcularının da yer aldığı heyet ile meclis salonunda bir araya gelen Şener Söğüt, başarılı sporcuları tebrik etti. Ziyarette, Başkan Yardımcısı Osman Yurt da yer aldı.

"Çalıştınız, başardınız"

Alınan her başarının altında büyük bir emeğin olduğunu belirten Söğüt, "Hocalarımıza ve ailelerinize teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin bugünlere gelmesinde emekleri büyük. Onlar bildiklerini sizlere anlattılar, sizler de kendinizi geliştirdiniz, azmettiniz ve çalıştınız. Başarı da bunların hepsinin toplanması ile geldi" dedi. - KOCAELİ