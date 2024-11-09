Korkmaz: Gol atmamız gereken bir maçtı - Son Dakika
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Korkmaz: Gol atmamız gereken bir maçtı

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İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

09.11.2024 18:15
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- Osman Zeki Korkmaz: "Bu kadar topa hakimken skoru bulmamız gereken bir maçtı"

İSTANBUL - İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar topa hakimken skoru bulmamız gereken bir maçtı" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında İstanbulspor evinde karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Haftalardır süren galibiyet hasreti serimiz var. Bu aynı zamanda takım içerisinde psikolojik gerilime de sebep oldu. Bütün bunların baskısı altında, evimizde kazanmak için çıktığımız bir karşılaşmaydı. Özellikle ilk yarıda istediğimiz oyunu, isteği sahada gördük. Çok net birkaç pozisyon var. Birinde golü bulamadık. Futbolda bunlar oluyor. Bugünkü beraberliğin sebebi sadece bu değil. Hafta içerisinde, geçen haftadan kalma sakatlar, özellikle hücum bölgesindeki opsiyonların az olmasından dolayı başka arayışlara girdik. Oyuncuları alışık olmadıkları pozisyonlarda oynatmak zorunda kaldık. Yine de bu kadar topa hakimken skoru bulmamız gereken bir maçtı. Gerilimin artık futbolcularda öz güven kaybı gibi, bazı anlarda sorumluluk almaktan kaçındıklarını gördük. Üst tarafla puan makası açıldıkça takımda daha hızlı yakalama paniği başladı. Bu lig, böyle bir lig değil. Bunu hatırlamamız lazım. Nereden başlarsak başlayalım yine yukarıyı yakalayabiliriz. O anlamda biraz rahat hissetmeye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Korkmaz: Gol atmamız gereken bir maçtı - Son Dakika

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