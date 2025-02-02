Korkmaz: Hakem Yönetiminden Keyif Aldım - Son Dakika
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Korkmaz: Hakem Yönetiminden Keyif Aldım

Korkmaz: Hakem Yönetiminden Keyif Aldım

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz, mağlubiyete rağmen hakem yönetimini övdü.

02.02.2025 17:13
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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Şanlıurfaspor karşısında 1-0 kaybetmelerine rağmen hakem yönetiminden yüzde 100 keyif aldığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfapor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Şanlıurfaspor'un içerisinde bulunduğu durumu bilerek hazırlandık. Pek çok transfer yaptıklarını biliyorduk ve bu maçı final havasında oynayacaklarının farkındaydık. Topun daha çok bizde kaldığı bir maç oldu ama sahip olduğumuz durumu değerlendiremedik. Devre arasında futbolcu arkadaşlarla yaptığımız toplantıda, Şanlıurfaspor'un birkaç tane net pozisyonu nereden bulduğunu incelediğimizde, topu nerede kaptırdığımızı konuştuk. Şimdi eğer biz play-off oynamak istiyorsak bu tür final maçlarını çok oynayacağız. Bu tür maçlara daha sakin kalıp, kararlı işler yapmamız gerekirken bu tür acemilikler yaparsak o zaman hedefimizi değişmek zorunda kalırız. Yani konuştuğumuz şeylerin ısrarla tersini yapacaksak hedefimizi değişmemiz gerekiyor. Play-off oynamayacaksak o zaman sorun yok. Ama play-off oynayacaksak daha sağlam oynamalıyız. Şanlıurfaspor'un galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. Öte yandan belki çok fazla tribünlerden tepki geldi ama bence harika bir hakem yönetimi vardı. İki tarafa da çalmadı bu yüzden futbol oynandı. Bence bu çalınmayan düdüklerde itiraz etmek yerine futboldan keyif almamız gerekiyor. Ben bugün mağlup olmamıza rağmen hakem yönetiminden yüzde 100 keyif aldım" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Korkmaz: Hakem Yönetiminden Keyif Aldım - Son Dakika

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