Körük köyünde milli maç traktör üzerinde izlendi - Son Dakika
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Körük köyünde milli maç traktör üzerinde izlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde düzenlenen geleneksel şenliklerde, köy halkı A Milli Takım'ın maçını traktör üzerine kurdukları televizyondan izleyerek destek verdi. Türkiye'nin Gürcistan'ı mağlup ettiği karşılaşma büyük bir coşkuyla kutlandı.

19.06.2024 14:11
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- Milli maçı traktör üzerine kurdukları televizyondan izlediler

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde vatandaşlar, dün oynanan Türkiye- Gürcistan karşılaşmasını traktörün üzerine kurdukları televizyondan izleyip milli takıma destek verdiler.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Körük köyünde her yıl haziran ayında geleneksel olarak düzenlenen şenliklerin bu yıl 5.'si gerçekleştiriliyor. Gurbetten gelen vatandaşlar ile köy halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen şenlik, çeşitli etkinliklerle şölen havasında geçiyor.

Körük Köyü Derneği Başkanı Hakan Görmüş, bu yıl düzenlenen şenliğe ayrı bir hava katmak amacıyla A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçını köy halkının birlikte izlemesini istedi. Görmüş, traktör kasası üzerine televizyon kurarak Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı meydanda yayınladı. Büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmayı izleyen köy halkı mutluluk yaşadı. Ay-yıldızlıların elde ettiği galibiyet sonrası 7'den 70'e herkes büyük bir coşku yaşadı.

Şölen havasına dönen şenlik, karşılaşma sonrası da devam etti, köy halkı milli takımın galibiyetini davul ve zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

A Milli Takımın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynamasını istediklerini söyleyen köy halkından Tufan Görmüş, "Bugün traktör üzerine kurduğumuz televizyonla maçı hep birlikte izledik, milli takıma destek olduk" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körük köyünde milli maç traktör üzerinde izlendi - Son Dakika

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