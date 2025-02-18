Köşk Belediye Doğan Spor Hentbol Takımı İl Birincisi Oldu

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Köşk Belediye Doğan Spor Hentbol takımı 2024-2025 Hentbol Yıldız Erkekler'de il birincisi oldu.

Hentbol takımı oyuncu ve yöneticileri kazandıkları iş birincilik kupası ile birlikte Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'i ziyaret etti. Başkan Güler hentbol takımı oyuncularını ve yöneticilerin tek tek tebrik etti. Başkan Güler, "2024 - 2025 Hentbol Yıldız Erkekler'de İl birincisi olarak bizleri gururlandıran Köşk Belediye Doğan Spor Hentbol takımımız belediyemizde misafirimiz oldu. İlçe temsilcimize bu anlamlı kupa için teşekkür ediyor, mücadele edecekleri Ege Bölge Şampiyonası'nda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN