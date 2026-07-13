Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı Türkiye birincisi oldu

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, Antalya'da düzenlenen Küçük Erkkekler Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, elde ettiği tarihi başarıyla hem Köşk'ün hem de Aydın'ın gururu olmayı başardı.

Türkiye'nin farklı illerinden başarılı takımların mücadele ettiği şampiyonada etkili bir performans ortaya koyan Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, grup aşamasından itibaren oynadığı başarılı hentbol ile dikkat çekti.

Eleme karşılaşmalarını da başarıyla geçen Köşk Belediye Doğanspor, final müsabakasında rakibini mağlup ederek Türkiye'nin en büyüğü unvanını kazandı.

Disiplinli çalışmaları ve takım ruhunu sahaya yansıtan sporcular, teknik ekibin yönetiminde önemli bir başarı hikayesi yazdı. Antalya'da kaldırılan şampiyonluk kupasıyla birlikte Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı, ilçeye Türkiye şampiyonluğu sevincini yaşattı.

Köşk Belediye Doğanspor Hentbol Takımı'nın elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, ilçe genelinde büyük sevinçle karşılandı. - AYDIN