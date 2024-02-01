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Köşk ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika
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Spor

Köşk ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları hız kesmiyor

Köşk ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları hız kesmiyor

Aydın'ın Köşk ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmezken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bölgede incelemelere bulundu. Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleriyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda da çalışmalar hız kesmiyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için ilçe genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor. İnşaat alanına giden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı. Tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade eden Başkan Güler; 'İlçemizde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatımızı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik, süreç hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Tesisimiz, ilçemize hayırlı olsun' dedi.

01.02.2024 09:52
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Aydın'ın Köşk ilçesine yapılan yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar hız kesmezken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, bölgede incelemelere bulundu.

Gençlik Spor Bakanlığı'nın yatırım projeleri arasında yer alan Aydın'da yürütülen çalışmalar devam ederken, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'in girişimleriyle ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunda da çalışmalar hız kesmiyor. Sporun tabana yayılması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için ilçe genelinde gerçekleştirilen yatırımlar çerçevesinde yapılan yarı olimpik yüzme havuzunun geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefliyor. İnşaat alanına giden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ise çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgi aldı.

Tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini ifade eden Başkan Güler; "İlçemizde yapımı devam eden Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatımızı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik, süreç hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Tesisimiz, ilçemize hayırlı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Nuri Güler, Gençlik, Aydın, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Köşk ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köşk ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika
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