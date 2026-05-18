Köşk\'te 19 Mayıs coşkusu pedal çevirerek kutlandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrencilerle birlikte pedal çeviren Belediye Başkanı Nuri Güler, bayram coşkusuna ortak oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte öğrencilerle bir araya gelen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, gençlerle birlikte bisiklet sürerek bayram coşkusunu paylaştı. Pedal çevirerek gerçekleştirilen etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, sporun birleştirici gücüne de dikkat çekildi. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Güler, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine vurgu yaptı. Başkan Güler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günün coşku ve gururla kutlandığını belirterek, gençlerle birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Güler, paylaşımında "İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte, öğrenci kardeşlerimizle birlikte pedal çevirerek bu anlamlı günü coşku ve gururla kutladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu özel günde, birlik, beraberlik ve sporun enerjisini hep birlikte yaşadık" ifadeleri yer aldı. - AYDIN