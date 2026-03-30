Kosova-Türkiye Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak. Ev sahibi Kosova'da teknik direktör Franco Foda ve Vedat Muriç, karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak mücadelede iki takımın da şanslarının eşit olduğunu dile getiren Kosova Teknik Direktörü Franco Foda, "Türkiye çok güçlü bir takım. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler var. Fakat biz de buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak" diye konuştu.

'HER ŞEYE HAZIRIZ'

Uzatmalar ve penaltılar dahil her şeye hazır olduklarını ifade eden Foda, "Hangi taktikle oynayacağımı açıklayamam. Türkiye, kısa paslarla ileriye çıkıyor. Topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Uzatmalar ve penaltılar dahil her şeye hazırız" şeklinde konuştu.

Maç için motivasyonlarının yüksek olduğunu dile getiren Foda, şehrin her yerinde coşku ve motivasyonun belli olduğunu dile getirdi. Basın toplantısına çok fazla sayıda basın mensubu katıldığını, daha önceki maçlarda bunun yaşanmadığını söyledi.

'EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ KENDİ EVİMİZDE OYNAMAMIZ'

Kariyeri için için Dünya Kupası'na katılmanın önemli olduğunu söyleyen Foda, deplasmanda 3-2 kazandıkları Slovakya maçı için ise "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız" ifadelerini kullandı.

VEDAT MURİÇ: ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Türk Milli Takımı'nda birçok arkadaşı olduğunu ifade eden Muriç, "Ben 8 sene Türkiye'de oynadım, hepsi benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE ÇOK KALİTELİ AYAKLAR VAR'

Türkiye'nin Romanya'yı konuk ettiği mücadelenin bir kısmını izlediğini belirten Muriç, "Şansım vardı, Romanya maçının ilk yarısını izledim. Türkiye'nin iki pozisyonu vardı. Romanya biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var" şeklinde konuştu.

Öte yandan toplantının ardından Kosova Milli Takımı, maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.