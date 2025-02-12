Kostic: Pozitif Düşünce ile Hazırız - Son Dakika
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Kostic: Pozitif Düşünce ile Hazırız

Filip Kostic, Anderlecht maçı öncesi hazır olduklarını ve pozitif düşünceyle oynayacaklarını açıkladı.

12.02.2025 14:53
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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Filip Kostic, Anderlecht maçına hazır olduklarını belirterek, "Pozitif düşünce ile sahada olacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek. Müsabaka öncesi futbolculardan Filip Kostic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma ile ilgili düşüncelerini aktaran Kostic, "Yarın zorlu bir maç olacak. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. İlk dakikadan itibaren hazır olmamız gerekiyor. Pozitif düşünce ile sahada olacağız. Alacağımız sonuç önemli olacak. Çünkü önümüzdeki hafta yeniden aynı takımla oynayacağız. Yarınki mücadele için hazırız" diye konuştu.

"Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçımı oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum"

Avrupa Ligi'nin lig aşamasında UEFA kadrosunda olmayan Kostic, o süreçle ilgili düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Ben lig aşamasında listeye yazılamamıştım çünkü takıma geç katıldım. Benim için kolay değildi tribünde yer almak. Hepsinde yer alabilmeyi isterdim. Takıma yardım edebilmek istiyordum. Takım da bana yardımcı oluyor. Şimdi Fenerbahçe ile ilk Avrupa maçını oynayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız önünde oynayacak olmamız da çok önemli. Yarın birlikte çok fala şey başarabiliriz."

"Adım adım bakmamız gerekiyor"

Avrupa Ligi'ndeki turnuva ağacı ve hedefleriyle ilgili sorulan soruya Kostic, "Bizler şu anda finali düşünemeyiz. Çok uzaktayız adım adım bakmamız gerekiyor. Pozitif düşünüyorum. Çok sıkı şekilde çalışıp inanmamız gerekiyor. Bu takım her şeyi kazanma mantalitesine sahip" şeklinde konuştu.

"Yapmam gereken şey iyi orta yapmak"

Uzun boylu hücum oyuncularıyla oynaması ve taktiksel olarak düşüncesi sorulan Sırp futbolcu, "Onlarla oynuyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Kendi aramızda her şeyi konuşuyoruz. Ne istediklerini çok iyi biliyorum. Ceza sahası içinde çok iyi zamanlamaya sahip oyuncular. Benim de yapmam gereken şey iyi orta yapmak. Her zaman daha iyi olmak ve gelişmek isterim. Önümüzdeki maçlarda onları daha çok topla buluşturacağım" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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