Köy Turnuvaları, büyük bir coşkuyla başladı

Spor

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Köy Turnuvaları, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlama vuruşu sonrası büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı. Yılmaz, "Köylerimizin spor faaliyetlerine olan ilgisini artırmak ve onlara bu heyecanı yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvanın ilk gün maçları, Beykent Stadyumu ve M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde oynandı. Maçlar sırasında yüzlerce taraftar, türbinlerden takımlarına büyük bir coşku ve heyecanla destek verdiler. Tribünlerde yaşanan coşku ve renkli görüntüler, unutulmaz anlara sahne oldu.

"Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, maç öncesinde takımlarla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu. Yılmaz, köylerin spor tutkusunu pekiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurguladı. Başkan Umut Yılmaz, "Bu turnuvalar, sadece sporun birleştirici gücünü göstermekle kalmayacak, aynı zamanda köylerimiz arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da pekiştirecektir. Spor, toplumumuzun her kesiminde olduğu gibi gençlerimizin ve çocuklarımızın hayatında da son derece önemli bir yere sahiptir. Spor sayesinde, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını geliştiriyor, disiplinli ve takım ruhuna sahip bireyler yetiştiriyoruz. Sporun bu olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, köylerimizin spor faaliyetlerine olan ilgisini artırmak ve onlara bu heyecanı yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bugün burada gördüğümüz coşku ve heyecan, aslında sporun ne kadar güçlü bir bağ kurma aracı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Tribünlerde toplanan yüzlerce taraftarın takımına verdiği destek, bu turnuvaların amacına ulaştığını gösteriyor. Köylerimiz arasındaki bu dostane rekabet ve dayanışma ruhu, gelecekte de devam edecek ve toplumsal bağlarımızı daha da güçlendirecektir. Saha içinde ve dışında sergilenen sportmenlik ve dostluk, turnuvalarımızın gerçek ruhunu yansıtıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kıyasıya mücadele edildi

Açılış maçında Beykent Stadyumu'nda saat 17.00'de Bilek ile Dımışkılı karşı karşıya geldi. Aynı gün ve aynı saatte M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Göksüncük ile Battal mücadelesi yaşandı. Bu iki maçın hemen ardından, saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Dündarlı ile Aşağı Arıl, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Bayatlı ile Bağbaşı sahaya çıktı. Saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Bedirkent ile Erikli, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Cerit Yeniyapan ile Aktoprak kozlarını paylaştı. İlk günün son maçları ise saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Yalangoz ile Beylerbeyi, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Kızık Hamurkesen ile Uğruca arasında oynandı.

Heyecan kaldığı yerden devam edecek

Turnuvanın ikinci gününde, 14 Temmuz 2024 Pazar günü, yine heyecan dolu maçlar izlenecek. Günün ilk maçları saat 17.00'de Beykent Stadyumu'nda Atabek ile Tekirsin, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde Köksalan ile Akçaburç arasında yapılacak. Saat 18.20'de Beykent Stadyumu'nda Sofalıcı ile Dülük karşılaşırken, saat 19.40'ta Beykent Stadyumu'nda Karacaburç ile Serintepe, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Çaykuyu ile Karasakal mücadele edecek. İkinci günün son maçları saat 21.00'de Beykent Stadyumu'nda Akçagöze ile Öğümsöğüt, M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde ise Yayıktaş ile İncesu arasında oynanacak. - GAZİANTEP