Köyceğiz Belediyesi'nin güreş kursu başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz Belediyesi'nin güreş kursu başladı

29.06.2022 16:37
Köyceğiz Belediyesi'nin güreş kursu başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak ata sporu güreş kursları düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak ata sporu güreş kursları düzenlendi.

Köyceğizli gençlerin spora yönlendirilmesi, sporun teşvik edilmesi için Belediye ücretsiz güreş kursu tertip etti. Kurslar Ata sporu güreşin yaygınlaşması, yeni şampiyonların yetişmesi amacıyla Kenan Aydın ve Veli Er'in antrenörlüğünde devam edecek. Uzman antrenörler tarafından uygulamalı ve teknik olarak bilgiler verilecek. Kursa katılan gençler aldıkları eğitimler ile kendilerini güreş alanında geliştirme fırsatı bulacak. Bu kurslar sayesinde Köyceğiz yeni pehlivanlar kazanacak. Kursların Köyceğiz Toparlar Mahallesi Güreş Salonu'nda hafta içi devam edeceği öğrenildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Köyceğiz'de sürdürüyor Plaj Hentbolu Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Köyceğiz'de sürdürüyor Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi Doğa Bilim Kampı Köyceğiz'de gerçekleştirildi
Kaynak: İHA

Köyceğiz, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyesi'nin güreş kursu başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
16:08 NATO: İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka davet etme kararı aldık
16:05 Boğazından bıçaklanarak ağır yaralanan sarraf, 110 günlük hayatta kalma mücadelesini kaybetti!
15:48 Galatasaray'ı ileri taşıyacak girişimler! Kuveyt markası Aslan'a iyi gelecek
15:47 Küçük Elif'in cenazesi toprağa verildi! Acılı baba: Benim babişkom geri gelmeyecek
15:37 Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Ocak ayında güzel bir zam yaptık ama maalesef bu zam 3 ayda enflasyonla eridi, bitti
15:17 Andres İniesta'nın takımı 3 ayda 3 teknik direktör değişikliği yaptı
15:09 8 yıldır kanserle mücadele eden ünlü sunucu Deborah James yaşamını yitirdi
14:47 Asgari ücrete ara zammın belirleneceği toplantı için işçi, işveren ve hükümet temsilcileri masaya oturdu
14:35 Paylaşımı kafa karıştırmıştı! Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile Selçuk İnan'ın neden küs olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 16:44:10. #1.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz Belediyesi'nin güreş kursu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement