Üye Girişi
Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti - Son Dakika

Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

13.02.2022 16:09
Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde oynanan Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Köyceğiz Belediyespor Hatayspor'u mağlup etti.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde oynanan Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Köyceğiz Belediyespor Hatayspor'u mağlup etti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde Köyceğiz Belediyespor ve Hatayspor mücadelesi ile devam etti. Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen ve çekişmeli geçen karşılaşmada Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u 30-27 mağlup etti. Müsabakayı çok sayıda sporsever tribünden takip ederken, tezahüratları ile takımlarına destek verdi. - MUĞLA

Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti
Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti

YORUMLAR
500

Hatayspor, Köyceğiz, Hentbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:15:57. #1.13#
SON DAKİKA: Köyceğiz Belediyespor, Hatayspor'u mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement