Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivan İsmail Balaban oldu

Putin'in aklında şimdi ne var? Adı geçen bölgeye sıra gelirse Türkiye de etkilenecek

Köyceğiz'de bu yıl 8'ncisi düzenlenen Köyceğiz Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından Toparlar Mahallesi'ndeki Kazancı Mesire alanında düzenlenen güreşlere, tarihi Kırkpınar başpehlivanları Mehmet Yeşil Yeşil, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Recep Kara, Osman Aynur'un da aralarında bulunduğu 13 kategoride 300 güreşçi katıldı.

Yarı finalde İsmail Balaban ikizi Turan Balaban'ı yendi. Orhan Okulu ise Ali Yanatma'yı mağlup etti.

Başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Orhan Okulu mücadele ederken, rakibini yenen Balaban başpehlivanlığı elde etti.

İsmail Balaban, Orhan Okulu, Turan Balaban ve Ali Yanatma'nın kupa ve madalyaları Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve protokol tarafından verildi.

Başpehlivan İsmail Balaban, gazetecilere, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bu yılın büyük bölümünü sakatlıklarla geçirdiğini belirten Balaban,"Sezonun hemen hemen sonuna gelmiş durumdayız. Elimden geldiğince her zamanki gibi mücadelemi vermeye çalıştım ve birinci olmayı başardım. Bunu için çok mutluyum." dedi.

Balaban, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.