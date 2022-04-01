Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

01.04.2022 15:01
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası müsabakaları gerçekleştirildi.

Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonunda 3 gün süren müsabakalara Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Kastamonu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi takımları katıldı. Hakemliklerini Ali Aydoğan, Ahmet Ünal ve Ahmet Murat Yenici'nin yaptığı müsabakalarda büyük heyecan yaşandı. Finalde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Crossmınton Ünilig müsabakalarında Türkiye şampiyonu oldu. Müsabakaların sonunda ödül töreni yapıldı. Sporcuların madalya ve kupalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan takdim etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi

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Erzincan, Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de Crossmınton Ünilig Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika


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