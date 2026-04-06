Köyceğiz'de Durgunsu Kano Bahar Kupası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları'na ev sahipliği yapacak

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 16-18 Nisan'da yapılacak.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılacak yarışlarda 39 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, Köyceğiz Gölü'nün su sporları merkezi olmaya devam ettiğini söyledi.

Özcan, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kano Federasyonu 2026 faaliyet programında yer alan aday milli takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) seçme yarışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bahar Kupası Yarışları için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, "16-18 Nisan'da yapılacak olan Uluslararası Bahar Kupası Yarışları için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yarışlara 39 kulüpten 300'e yakın sporcu katılacak. Yarışlara Azerbaycan, Özbekistan'dan da katılım olacak. Bu yarışları elimizden geldiğince sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.