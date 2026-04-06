Köyceğiz'de Durgunsu Kano Bahar Kupası
Köyceğiz'de Durgunsu Kano Bahar Kupası

06.04.2026 13:52
Köyceğiz, 16-18 Nisan'da Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kano Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Uluslararası Bahar Kupası Yarışları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 16-18 Nisan'da yapılacak.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki parkurda büyük, genç, yıldız ve minik kategorilerinde yapılacak yarışlarda 39 kulüpten yaklaşık 300 sporcunun katılması bekleniyor.

Kano Milli Takımı Antrenörü Ufuk Özcan, Köyceğiz Gölü'nün su sporları merkezi olmaya devam ettiğini söyledi.

Özcan, geçtiğimiz günlerde de Türkiye Kano Federasyonu 2026 faaliyet programında yer alan aday milli takım ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM) seçme yarışlarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bahar Kupası Yarışları için çalışmalara başladıklarını ifade eden Özcan, "16-18 Nisan'da yapılacak olan Uluslararası Bahar Kupası Yarışları için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yarışlara 39 kulüpten 300'e yakın sporcu katılacak. Yarışlara Azerbaycan, Özbekistan'dan da katılım olacak. Bu yarışları elimizden geldiğince sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeye çalışacağız" dedi.

Kaynak: AA

Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
13:49
Bu tarihe dikkat Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
Bu tarihe dikkat! Kredi kartı borcu olan herkesi ilgilendiriyor
