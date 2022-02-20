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Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika

Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

20.02.2022 15:11
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Geçtiğimiz günlerde seçmelerle başlayan yarışlar hafta sonu düzenlenen final müsabakaları ile devam etti. Köyceğiz Gölü Kürek Parkuru'nda başlayan yarışlarda 13 kulüp, 300'den fazla sporcu mücadele etti. Köyceğiz kürek parkurunda 2 bin ve bin metre mesafede 4 kulvar olarak gerçekleştirilen yarışlarda mücadele eden kulüpler dereceye girmek için mücadele verdi. Yarışların sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Dereceye giren takımların kupaları, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Köyceğiz Su Sporları Kulübü Başkanı Nadi Pirci, Belediye Başkanı Kamil Ceylan tarafından takdim edildi. - MUĞLA

Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi
Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi

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Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de düzenlenen Türkiye Kürek Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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