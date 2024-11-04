Köyceğiz\'de Floor Curling Turnuvası Tamamlandı

Spor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling Turnuvası ödül töreni ile tamamlandı.

Floor Curling Turnuvasında sporcular derece elde etmek için büyük mücadelelerde bulundu. Heyecanlı dakikalara sahne olan turnuva başarıyla tamamlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvası sonunda ödül töreni gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın da katıldığı törende dereceye giren ekiplere madalyaları verildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan görev alan hakemlere ve turnuvanın tüm katılımcılarına teşekkür etti. - MUĞLA